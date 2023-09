BARGA – Allo stadio di calcio “Luigi Orlando” a Fornaci di Barga sono iniziati i lavori (finanziati dalla Regione Toscana per ben 324 mila euro e dal comune di Barga per altri 40 mila euro circa) per la realizzazione dei nuovi spogliatoi. Una struttura che sarà costruita ex novo e che sarà più grande dei vecchi spogliatoi.

Il cantiere è partito in questi giorni, con i primi interventi propedeutici alla realizzazione del nuovo fabbricato, eseguiti dalla impresa Bosi & Picchiotti.

L’operazione segue l’intervento per 110 mila euro realizzato alcuni anni orsono per il rifacimento di tutte le recinzioni dello stadio; un secondo step insomma per portare a compimento la totale messa a norma dell’impianto sportivo fornacino.

Nella sostanza, i lavori in corso adesso vedranno la realizzazione del nuovo spogliatoio nei pressi del vecchio ingresso dello stadi. Il nuovo edificio, di tipo prefabbricato, dovrebbe essere completato nel giro di un paio di mesi.

Una volta realizzati gli spogliatoi l’intervento successivo riguarderà la tribuna con alcuni accorgimenti e interventi che interesseranno anche la struttura degli attuali spogliatoi che saranno poi dismessi e che verranno utilizzati per altre finalità. Per questi interventi il comune è alla ricerca di adeguati finanziamenti.