Promozione: 301mila volte #Pietrasanta, l’estate a colori della Piccola Atene batte tutti su Instagram

301mila volte #Pietrasanta. L’Hashtag #Pietrasanta ha superato i 300 mila post su Instagram. L’estate a colori della Piccola Atene tra girandole, icone pop, supereroi, life style, atmosfere glamour e naturalmente la celebre Banana Blu di Piazza Duomo, ha letteralmente invaso le bacheche dei principali social di turisti, visitatori più o meno famosi, contribuendo alla straordinaria stagione di presenze e visibilità internazionale.

I momenti più fotografati dagli utenti sono cene, aperitivi e passeggiate tra le sculture e le girandole di via Mazzini, visite ai musei e alle vivaci gallerie. Una presenza che vale spesso un diluvio di like ed indirettamente, per la Piccola Atene, tanta promozione social spontanea. In forte crescita anche l’account Pietrasanta Eventi, gestito dal Comune di Pietrasanta, sempre più strumento di promozione delle iniziative culturali e di intrattenimento organizzate dall’amministrazione comunale durante tutto l’anno. A certificare la leadership social del Comune di Pietrasanta ci sono anche le performance della pagina Facebook ufficiale, la seconda in Toscana per numero di follower con 51 mila utenti, solo dietro al Comune di Firenze trainata dalla continuità di contenuti e da una precisa linea editoriale. “Dietro questi risultati – commenta il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – c’è una precisa strategia di contenuti, metodo e costanza. La nostra comunicazione online ed offline ha tenuto accesi i riflettori sulla nostra città anche nel momento recente più buio veicolando una realtà vivace, accogliente e pronta a ripartire. Gli utenti virtuali sono diventati utenti reali”.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts