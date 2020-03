300 CHIAMATE IN UN GIORNO AL NUMERO DI TELEFONO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE MENESINI ATTRAVERSO IL COC

Si sta rivelando molto utile il servizio telefonico che risponde alle domande dei cittadini in merito al Coronavirus messo a disposizione dall’amministrazione Menesini attraverso il Coc, il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, attivato negli scorsi giorni per fronteggiare la situazione dovuta al Covid-19. Solo nella giornata di ieri (mercoledì), hanno telefonato circa 300 cittadini. La maggior parte ha chiesto informazioni sulle regole relative agli spostamenti, sulle norme di prevenzione da adottare e sulle attività aperte. E’ stato richiesto anche il servizio di consegna di spesa a domicilio da parte di persone in quarantena. E’ un servizio che l’amministrazione e la protezione civile hanno infatti messo a disposizione di coloro che devono rigorosamente stare a casa e che non hanno nessuno che possa dar loro una mano.

Molte persone si sono anche rivolte al centralino della polizia municipale soprattutto per chiedere informazioni sugli spostamenti.

Il numero telefonico da chiamare, attivo dalle ore 8 alle 20 di tutti i giorni, sabato e festivi compresi, è lo 0583/428661. A disposizione dei cittadini c’è uno staff composto non solo da tecnici ma anche da operatori dei servizi sociali.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 18, telefonando allo stesso numero, è anche a disposizione il dottor Alberto Tomasi, già direttore dell’area igiene dell’Usl Toscana Nord Ovest, che fornisce risposte grazie alla sua esperienza professionale.