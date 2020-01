30 cammini stupendi da fare in Italia: i migliori itinerari a piedi

Una selezione di grandi itinerari italiani lungo le antiche vie della transumanza o lungo i cammini religiosi, i cammini storici e i percorsi più belli per chi vuole viaggiare a piedi in Italia.

Abbiamo realizzato una guida ai cammini più belli da percorrere almeno una volta in Italia, solo per qualche tappa o per la loro intera lunghezza.

Il miglior modo per riscoprire l’ Italia ferma nel tempo e quella più autentica è percorrendo uno dei più bei Cammini del nostro Paese. Ci sono le vie dedicate ai santi, i percorsi sulle tracce dei briganti, la Via Appia, la Via Francigena, la Via degli Dei e le strade secondarie che vi porteranno alla scoperta dei borghi, delle fortezze e della natura incontaminata.

https://www.zingarate.com/italia/migliori-cammini-Italia-itinerari.html?fbclid=IwAR2vRmqOa1aoTddnRF_m52eRF0H-CB5omAEObv2YbinW0hfDq_iaG1uPYgY

in Italia le strade, i sentieri segnati e gli itinerari per chi ama viaggiare a piedi sono tanti.

Abbiamo raccolto una selezione dei nostri cammini preferiti in giro per la penisola, da percorrere seguendo un motto che è anche uno stile di vita: viaggiare con lentezza al ritmo scelto dai propri passi. Qui trovate la mappa del Mibact dei Cammini d’Italia.

Cammini e viaggi a piedi in Italia

Cammino Distanza Regioni Cammino di San Giorgio Vescovo 200 km Sardegna Cammino di San Benedetto 300 km Lazio, Abruzzo Via degli Dei 130 km Emilia-Romagna, Toscana Cammino Francescano della Marca 167 km Marche Cammino di San Vicinio 320 km Emilia-Romagna, Toscana Cammino Celeste 210 km Friuli Via della Costa Salentina 100 km Puglia Cammino Materano 160 km Puglia e Basilicata Cammino di San Vili 106 km Trentino Via degli Abati 190 km Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna

La via degli Abati unisce Pavia a Pontremoli. È un cammino religioso che percorre le orme degli Abati di San Colombano, dalla Pianura Padana, attraversando l’Appennino piacentino e parmense, fino in Lunigiana. Si percorrono strade sterrate, sentieri nei boschi ed antichi tratturi (8 giorni di percorrenza).

Via degli Dei

La via degli Dei si snoda lungo l’antico tracciato della Flaminia Militare e percorre 130 km, da Bologna a Firenze. Lungo il percorso è ancora visibile parte dell’antico selciato della via romanache attraversa i boschi fitti dell’Appennino.

Cammino di Sant’Antonio

Il Cammino di Sant’Antonio è un itinerario religioso che unisce Padova al Santuario della Verna. Il percorso fino al Santuario di La Verna comprende un numero di tappe variabile da 21 a 23, in base al punto di partenza (Venezia, Santuari Antoniani di Camposampiero o Padova). Sul sito ufficiale trovate tutte le informazioni utili per percorrere il Cammino di Sant’Antonio.

Cammino di San Benedetto

Il Cammino di San Benedettoè uno dei nostri preferiti per la varietà del territorio che attraversa e per la sua bellezza. Si parte da Norcia (il paese natale del Santo) e con 16 tappe, percorrendo 300 km, si arriva a Montecassino, nella valle del Liri. Il cammino passa sui Monti Sibillini e per Subiaco, nell’alta valle dell’Aniene, dove ci sono alcuni dei monasteri benedettini più belli d’Italia.

Cammino dei Briganti

Il Cammino dei Briganti è un percorso ad anello di 7 giorni che si snoda lungo i sentieri battuti 150 anni fa dai briganti della Banda di Cartore, uomini che avevano scelto la clandestinità ed una vita alternativa fatta di violenza e stenti. Si cammina a quote basse (tra gli 800 e i 1300 m.s.l.m) tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino. Partenza ed arrivo da Tagliacozzo (AQ).

Via della Trasumanza

Gli antichi tratturi della transumanza sono oggi itinerari privilegiati da percorrere a piedi o in bicicletta, passando per boschi e valli, dall’Abruzzo alla Puglia. Il più importante e lungo tratturo italiano è il tratturo magno che dall’Abruzzo arriva sul tavoliere delle puglie passando per il Molise e la Basilicata.

Via Francigena

La via Francigena è forse il cammino religioso più famoso in Italia. Ha numerose varianti che a volte si congiungono e tutte portano a San Pietro, a Roma. Qui trovate tutte le info utili per percorrere la Via Francigena, a piedi o in bicicletta.

Francigena del Sud

La via Francigena ha delle varianti interessanti che dal Sud Italia arrivano a Roma. Alcuni bellissimi cammini, che fanno parte delle vie che portavano a Roma, si trovano anche in Sicilia. La Via della Costa Salentina che collega Otranto a Santa Maria di Leuca è uno dei tratti più belli della Francigena del Sud. Qui trovate tutte le info sulle Vie Francigene del Sud.

Sentiero degli Dei

È un percorso breve, di circa 8 km che attraversa i terrazzamenti e le mulattiere della Costiera Amalfitana, da Agerola a Positano. Si chiama Sentiero degli Dei perché secondo il mito e la leggenda è qui che passarono le divinità greche per salvare Ulisse dalle sirene.

Sentiero dello Spirito

Il Sentiero dello Spirito è un cammino di almeno 4 giorni in un mondo selvaggio e differente. Il cammino collega gli eremi celestiniani dell’Abruzzo, in una zona della Majella che, a causa della sua inaccessibilità, era considerata un rifugio perfetto per gli eremiti dediti alla preghiera ed alla meditazione. Si dorme nei rifugi di montagna o nei paesi che troverete lungo il percorso. Qui trovate le indicazioni per percorrere il Sentiero dello Spirito.

Strada dei Setteponti

La strada dei Setteponti è un’antica via etrusca che percorre il Valdarno Superiore dalle porte di Firenze a quelle di Arezzo. Passa per vigneti, antiche pievi romaniche, borghi medioevali e per il panorama scenografico e poco conosciuto delle Balze del Valdarno (curiose formazioni geologiche di argilla). Misura appena 60 km e si può percorrere a piedi o in bicicletta.

Cammino 100 Torri

Il Cammino 100 Torri è un progetto enorme che permette di percorrere la costa della Sardegna senza mai allontanarsi dal mare per più di 2 km. Si chiama così per via delle 105 torri di avvistamento che si trovano lungo il percorso. Il sito ufficiale del 100 Torri permette di scaricare le mappe e le informazioni per dormire nei campeggi, negli agriturismi e nelle case private. Ovviamente se ne può percorrere anche solo un tratto, anche se il cammino è ufficialmente diviso in due sotto cammini (quello orientale e quello occidentale) ed in 70 tappe in tutto.

Il Cammino Francescano della Marca percorre Umbria e Marche sulle tracce di San Francesco d’Assisi. È uno dei cammini meno conosciuti e più belli d’Italia: attraversa guadi, zone incontaminate e a basso impatto turistico. Scoprirete i boschi, le campagne e le colline della provincia di Ascoli Piceno camminando su strade sterrate (40% del cammino) o a bassa percorrenza.

Il Cammino Celeste è un cammino di montagna la cui particolarità è quella di fermarsi a dormire nei rifugi alpini per riprendere poi il cammino sui sentieri il giorno successivo. Il Cammino Celeste misura circa 200 km e collega Aquileia, una delle capitali storiche del Friuli, al monastero sul monte Lussari, a 1790 m s.l.m.

Cammino Materano

Il Cammino Materano è uno dei cammini più belli del sud Italia. Comprende in realtà 4 diversi percorsi che sono 4 modi differenti per scoprire Puglia e Basilicata camminando su itinerari storici, da un monastero all’altro. Qui trovate i 4 percorsi del Cammino Materano, tutti e 4 hanno come punto di arrivo i Sassi di Matera.

Il Cammino delle Terre Mutate è un percorso che attraversa i luoghi dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016. Da Fabriano all’Aquila, si percorrono 200 km tra Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Il cammino è un’immersione completa nella natura ed a stretto contatto con le popolazioni colpite dal terremoto.

La particolarità del Cammino di San Vicinio sta nella possibilità di camminare esclusivamente su sentieri e sterrate nel folto del bosco. È un circuito ad anello che parte e torna a Sarsina, al cui primo vescovo il cammino è dedicato. Siamo nell’Appennino Tosco-Emiliano al confine, tra le province di Arezzo, Rimini e Forlì, nei territori del Casentino. Le tappe ufficiali del cammino sono 14, ma possono essere suddivise ulteriormente a seconda del ritmo dei propri passi.

Il Cammino di San Vili è considerato il piccolo cammino di Santiago italiano. Il percorso si snoda in Trentino, da Trento a Madonna di Campiglio passando per le terre evangelizzate da San Vigilio, il vescovo martire che in queste zone è chiamato affettuosamente San Vili. Ci sono due varianti del cammino, uno alto adatto ai più esperti ed uno basso, più facile da percorrere.

Una delle zone più selvagge e affascinanti della Sardegna, la Barbagia, è attraversata da un cammino interessante che segue le tracce dell’opera di evalgelizzazione di San Giorgio Vescovo. Il cammino misura circa 200 km ed è suddiviso in tappe da una ventina di km circa. Oltre alle zone interne della regione tocca alcuni dei punti di mare più belli della costa sarda: Baunei ed Arbatax.

Il Cammino di San Tommaso è un percorso segnato che attraversa l’Abruzzo e il Lazio, dalla costa di Ortona dove sono custodite le spoglie di San Tommaso, a San Pietro. L’itinerario ripercorre il pellegrinaggio compiuto cirrca 650 anni fa da Santa Brigida che viaggiò da Roma ad Ortona per visitare le spoglie del Santo.

l Cammino Minerario di Santa Barbara percorre il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna nel Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ed è il modo migliore per scoprire la Sardegna che non ti aspetti. Il cammino è patrimonio UNESCO ed è un itinerario storico, culturale, ambientale e religioso dedicato a Santa Barbara, la Santa Patrona dei minatori. Il Cammino Minerario di Santa Barbara misura 386 km (407 con le varianti da percorrere in bici o a cavallo) e si snoda un un percorso ad anello lungo le mulattiere e le strade secondarie.

Il cammino di Carlo Magno che si sviluppa lungo tutta la Valle Camonica. L’itinerario segue antichi sentieri e vecchie vie, utilizzate fin dall’antichità, che permettevano il collegamento tra i vari paesi e le zone di montagna. Il Cammino di Carlo Magno si sviluppa per circa 100 km ed è diviso in 5 tappe, per una media di circa 18 km al giorno.

300 chilometri, 13 tappe: il Cammino di Assisi è un viaggio sulle orme di San Francesco e di Sant’Antonio e si snoda tra eremi e foreste sacre. Unisce Dovadola, in provincia di Forlì, ad Assisi e attraversa borghi, foreste sacre e vallate rigogliose. Il percorso attraversa nelle prime tappe le foreste tosco-romagnole del Parco del Casentino, mentre nella seonda parte passa per tratti pianeggianti e passa nei pressi di luoghi abitati. Lungo il sentiero troverete numerosi rifugi e sistemazioni per dormire.

La Via di Francesco è un viaggio spirituale sulle tracce di San Francesco, un itinerario immerso nella natura che collega alcuni luoghi chiave della vita e della predicazione del Santo di Assisi. Il percorso attraversa l’Umbria passando per Toscana e Lazio: inizia dal Santuario La Verna in Toscana oppure da Roma, per chi segue la Via del Sud.

Il Cammino di Dante è un itinerario ad anello di circa 380 km diviso in 20 tappe tra la Romagna e la Toscana, sulle tracce dei luoghi di Dante. Si parte dalla tomba del padre della lingua italiana a Ravenna e si raggiunge il Museo Casa di Dante a Firenze.

La Via Matildica è un percorso di quasi 300 km che attraversa alcuni dei posti più ricchi a livello storico e culturale della nostra penisola. Dalle pianure del Po, attraverso le colline e le montagne del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, fino alle valli della Garfagnana alla scoperta dei territori di Matilde di Canossa.

Il cammino di Via Postumia attraversa il Nord italia da Est a Ovest e passa per città d’arte, borghi e natura incontaminata. La via Postumia era una delle più importanti vie consolari romane. La strada oggi non ricalca questa via, è stata completamente tracciata, attraversa il nord italia e conduce fino al Cammino di Santiago. Parte dal Friuli Venezia Giulia, attraversa Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, per giungere in Liguria. La via è completamente tracciata ed percorribile anche solo per piccoli tratti, potrete stimare una media di cammino di circa 20-25 km al giorno.

La Via Flavia era un’antica strada romana che collegava Aquileia a Fiume passando per Trieste e Pola ed oggi è possibile percorrere il tratto che da Muggia arriva ad Aquileia. Il cammino è lungo 115 km ed è suddiviso in 5 tappe ideali.

La Via Flavia è segnalata da frecce gialle e sfondo blu. La prima tappa parte da Lazzaretto (Muggia), a 200 metri dal confine con la Slovenia e arriva fino a Bagnoli della Rosandra passando per il bellissimo Santuario di Muggia Vecchia e i Laghetti delle Noghere. La seconda tappa arriva fino al Castello di Miramare.

La via Amerina è un’antica strada che collegava Roma all’Umbria. Una parte del basolato è ancora intatto e si può camminare a piedi lungo il percorso battuto nei millenni. Tutto intorno ai basoli si estende la necropoli etrusca di Cavo degli Zucchi.

Una rete di sentieri di 400 km che dal mar Adriatico arriva fino al Mar Tirreno tagliando in due una parte d’Italia e attraversando Marche, Umbria, Lazio e Toscana. L’itinerario vi porterà alla scoperta dell’Italia più bella e meno conosciuta, quella dei borghi, della natura incontaminata e della ottima e genuina tradizione culinaria.