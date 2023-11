3 dicembre con Apuantrek – Cammino Apuano si andrà in escursione: la Spada di Levigliani

Domenica prossima 3 dicembre con Apuantrek – Cammino Apuano si andrà in escursione: la Spada di Levigliani e le sue vicine incisioni rupestri.per la prima volta in assoluto si conoscerà la preziosa Spada di Levigliani, una rara incisione rupestre realizzata a martellina piena lunga 70 cm. Scoperta molti anni fa dai ricercatori Isa Pastorelli e Giorgio Citton nei pressi della zona resa famosa dai ritrovamenti archeologici di molte tombe a cassetta Liguri Apuane. Tutti i ritrovamenti di incisioni rupestri sulle Alpi Apuane dei coniugi Citton sono stati comunicati a suo tempo agli uffici pubblici di pertinenza, deputati a questi reperti (beni immateriali), ma dopo quasi 30 anni non sono mai stati presi in seria considerazione (nel 1995 realizzarono la loro prima pubblicazione con il libro: Incisioni Rupestri sulle Alpi Apuane e in alta Versilia). Questi manufatti adesso sono in mano all’oblio dell’abbandono, ma non è giusto lasciarli dimenticati perché fanno parte della storia dei nostri Antenati Apuani. Sicuramente hanno un motivo per cui sono stati realizzati come anche per gli altri 2 siti che andremo a visitare, la rupe del Paradiso con le sue innumerevoli coppelle rivolte al monte Altissimo e la rupe del Cacciatore dove è raffigurata forse una scena di caccia. Praticamente è una escursione dedicata alla nostra storia antica che su queste montagne ha lasciato molte tracce indelebili come un libro scritto nella roccia per comunicare sicuramente un desiderio Umano. Al termine dell’escursione sempre nel solco della storia, ma questa dei nostri tempi andremo al vicino paese di Terrinca (per chi è interessato) dove alle 16,30 ci sarà la presentazione in anteprima del documentario realizzato da Roberto Bazzichi dal titolo: La cultura del castagno una storia millenaria, lavoro patrocinato dal Parco regionale Alpi Apuane, dal Comune di Stazzema e in collaborazione Circolo le Tanacce arci di Terrinca. Al centro della foto la spada. A breve l’evento sulla pagina fb di Apuantrek