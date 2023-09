29° FESTIVAL LUCCAUTORI – 22° PREMIO RACCONTI NELLA RETE

29° FESTIVAL LUCCAUTORI – 22° PREMIO RACCONTI NELLA RETE

Lucca, 16 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2023

Adriana Pannitteri, Marco Frittella, Roberta Bruzzone, Federica Nardoni, Simona Dalla Chiesa, Diego Lama, Lido Contemori, Margherita Allegri, Eleonora Sottili, Stefano Redaelli sono alcuni tra i protagonisti della ventinovesima edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 16 settembre al 1 ottobre, abbinato alla ventiduesima edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. Il festival è diretto da Demetrio Brandi, conduce gli incontri Elena Marchini.

Il calendario prevede la premiazione dei vincitori del premio Racconti nella Rete (venticinque scrittori provenienti da tutta Italia) e la partecipazione di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Gli incontri si terranno presso Biblioteca civica Agorà, Cinema Roma a Barga, Palazzo Bernardini e gran finale a Villa Bottini dove saranno anche allestite due mostre di arte contemporanea.

Il festival LuccAutori è sostenuto dal Comune di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Lucca, RAI, sotto gli auspici del Centro per il libro e la cultura. Proseguono le importanti collaborazioni culturali con la Fondazione Mario Tobino, Rotary Club Lucca, Fondazione Giovanni Pascoli, Cesvot, Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, Fondazione Italian Digital Revolution, giornale Buduàr, Happyin, Premio letterario Casinò di Sanremo “Antonio Semeria”. E con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Unicoopfirenze, Caffè Incas.

“LuccAutori festeggia i ventidue anni di Racconti nella Rete” – dice il presidente Demetrio Brandi. “Un festival, LuccAutori, nato a Lucca nel 1994, che ha dato una ribalta importante a tanti scrittori ormai affermati e che in oltre vent’anni ha fatto incontrare gli autori premiati con i protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. Racconti nella Rete è ormai considerato il più grande premio nazionale per inediti online. Il premio letterario Racconti nella Rete, organizzato nel sito www.raccontinellarete.it, ha visto anche quest’anno la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, che sarà presentata in anteprima al festival LuccAutori. L’inedita prefazione, che farà riflettere sul rapporto tra narrativa e intelligenza artificiale, è dello scrittore Diego Lama, già vincitore del premio Racconti nella Rete. Il disegno dell’antologia è stata realizzato dall’illustratrice per ragazzi Margherita Allegri che sabato 30 settembre alle 10 a Villa Bottini sarà protagonista di un incontro con il pubblico e gli studenti inserito nelle Occasioni Tobiniane.

“L’amministrazione comunale – affermano gli assessori al turismo Remo Santini e alla cultura Mia Pisano – è lieta di sostenere operazioni culturali di ampio respiro come quella di LuccAutori, che da oltre vent’anni porta nella nostra città autori di primo piano, accanto ad emergenti, provenienti da tutta Italia, contribuendo così da una parte a vivacizzare il dibattito cittadino, e dall’altra a promuovere l’immagine di Lucca. Quest’anno il denso calendario realizzato sotto l’attenta regia del suo presidente offrirà spunti di riflessione di varia natura, spaziando da autori come Italo Calvino, a cui è dedicata una mostra, a personaggi pubblici come Raffaella Carrà negli ottanta anni dalla nascita e Carlo Alberto Dalla Chiesa, passando attraverso temi importanti come quello della follia o quello del recupero degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese. Veramente una programmazione ricchissima che riteniamo potrà corrispondere al gusto e ai diversi gusti di tanti cittadini lucchesi e non soltanto”.

SABATO 9 SETTEMBRE sarà il giorno delle riprese a Lucca del cortometraggio SEPARE’ tratto dal soggetto dello sceneggiatore napoletano Piero Fittipaldi, vincitore della sezione corti del 22°premio Racconti nella Rete. Il corto sarà girato in un condominio di Lucca con la collaborazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze. I due attori protagonisti sono Hussein Hazem Reda e Noemi Pasta. La regia è di Giuseppe Ferlito.

“Separè” nasce dall’idea che nonostante i tanti mezzi a disposizione, sia sempre più difficile comunicare in modo “reale”. La proiezione in anteprima assoluta avrà luogo sabato 30 settembre alle 16.30 presso Villa Bottini di Lucca in occasione della 29^ edizione del Festival LuccAutori – Premio Racconti nella Rete.

Sabato 16 settembre alle 10 alla Biblioteca Agorà – In apertura del festival si parlerà di letteratura e giornalismo in occasione di un corso di formazione per giornalisti dal titolo: Il dovere della buona scrittura nel giornalismo come nella letteratura. Giornalismo e letteratura. Un binomio fatto di affinità, differenze e contraddizioni; un rapporto intimo, stretto, profondo ma allo stesso tempo irregolare, spigoloso e complicato da una quantità di divergenze e antinomie. Con Eleonora Sottili – scrittrice. Dal 2004 insegna alla Scuola Holden di Torino, al Master dell’Università Cà Foscari di Venezia e collabora con la Casa Editrice Einaudi. Con Demetrio Brandi, giornalista, presidente di LuccAutori. Anna Benedetto, giornalista, segretaria del Consiglio di Disciplina OdG Toscana. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e Gruppo Stampa Versilia.

In rapida sintesi gli incontri in programma.

A Villa Bottini sabato 23 Settembre alle 10 lo scrittore Diego Lama presenta “La collera di Napoli. Un’indagine del commissario Veneruso” (Mondadori). Un romanzo con protagonista l’ormai famoso commissario napoletano, vincitore del Premio Tedeschi 2015, che è stato ristampato lo scorso mese di giugno.

A seguire, nelle sale di Villa Bottini, inaugurazione di due mostre. “ITALO ITALO”, a cura di Stefano Giraldi, dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita. Vengono esposte opere di importanti artisti contemporanei. “RACCONTI A COLORI” è il titolo della mostra realizzata dagli studenti del liceo artistico e musicale Passaglia. In esposizione venticinque disegni ispirati ai racconti vincitori del premio Racconti nella Rete. I premi agli studenti vengono assegnati dagli artisti Andrea Granchi, Stefano Carlo Vecoli e Angela Volpi. Inoltre alcuni buoni per acquisto libri offerti da Unicoopfirenze, sezione soci Lucca.

Barga – Mercoledì 27 settembre alle 10 al Cinema Roma, Simona dalla Chiesa presenta “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari” (San Paolo Edizioni). In collaborazione con Fondazione Giovanni Pascoli. A 41 anni dalla morte (3 settembre 1982), l’eroe di cui la mafia aveva paura viene raccontato dai figli: un ritratto unico e intenso di Carlo Alberto dalla Chiesa. Un viaggio di famiglia, guidato dai suoi figli – Simona, Rita e Nando – i quali, aprendo le stanze dei ricordi, ci regalano il ritratto privato di un uomo che amava la bellezza e la semplicità delle piccole cose di ogni giorno.

Giovedi 28 settembre alle 10 a Villa Bottini “Occasioni Tobiniane” in collaborazione con Fondazione Mario Tobino. Stefano Redaelli presenta “Ombra mai più” (Neo Edizioni). “Quando torni nel mondo, del mondo ti devi fidare.” Per tre lunghi anni Angelantonio è stato ospite della struttura psichiatrica Casa delle farfalle, con sé porta il libro che ha scritto sulla follia standoci dentro, e ora c’è un fuori che lo aspetta.

Giovedì 28 settembre alle 18.30 sala conferenze di Palazzo Bernardini, LuccAutori e Rotary Club Lucca presentano il direttore di Rai Libri Marco Frittella, autore del libro “L’oro d’Italia. Dall’abbandono alla rinascita, viaggio nel paese che riscopre i suoi tesori (e la sua anima)” (Rai Libri). L’oro d’Italia punta i riflettori sulle storie dei recuperi degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese per troppi anni lasciati deperire da colpevole incuria e sottovalutazione. Interviene Giuseppe Lunardini, presidente del Rotary Club Lucca. Con il patrocinio Unipop – Università Popolare di Pistoia.

Sabato 30 settembre alle 10 sala conferenze Villa Bottini “Occasioni Tobiniane” in collaborazione con Fondazione Mario Tobino. Incontro con Margherita Allegri. L’illustratrice ha realizzato il disegno per la copertina dell’antologia Racconti nella Rete 2023 e del manifesto del festival LuccAutori. Intervengono i disegnatori del giornale umoristico Buduàr Dino Aloi, Marco De Angelis e Alessandro Prevosto.

A seguire presentazione del libro “Chi ha rapito San Gennaro? Un giallo napoletano a fumetti” un album di grande formato realizzato coralmente a venti mani per Guida Editori, storica casa editrice napoletana. Saranno presenti Lido Contemori , Giuseppe Ciarallo, Marco De Angelis, Giuliano, Cecco Mariniello.

Sabato 30 settembre alle 16,30 a Villa Bottini LuccAutori presenta in anteprima nazionale il cortometraggio “Separè” di Piero Fittipaldi, vincitore della sezione Corti del premio “Racconti nella Rete 2023”. Prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Regia di Giuseppe Ferlito. Saranno presenti l’autore e gli attori protagonisti.

Alle 17 presentazione dell’antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2023 cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi). Letture a cura di Mario Cenni, Fabio Dostuni e Antonella Lucii. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro.

Premio Fondazione AIDR Italian Digital Revolution, per il giovane vincitore scelto dalle scuole italiane, a Jasmine Calvi con il racconto “Una storia d’amore nascosta in una scatola da scarpe” . Interviene Mauro Nicastri, presidente della Fondazione Aidr. Caterina Fiume, autrice di “Io so che tu sai che io so”, riceverà il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico . Consegnano il premio Dino Aloi, Alessandro Prevosto e Marco De Angelis. La scultura in ardesia è opera dell’artista Laura Lapis.

Alle 18 a Villa Bottini la giornalista Rai Adriana Pannitteri presenta “Raffaella Carrà – La ragazza perfetta” (Morellini Editore). In occasione degli 80 anni dalla nascita della grande showgirl, la giornalista Rai racconta la donna dietro il personaggio. Pannitteri ha realizzato uno speciale Tg1 dedicato alla grande artista scomparsa due anni fa.

Domenica 1 Ottobre alle 16,30 a Villa Bottini LuccAutori presenta in anteprima nazionale il cortometraggio “Separè” di Piero Fittipaldi – vincitore della sezione Corti del premio “Racconti nella Rete 2023”. Alle 17 la presentazione dell’antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2023 a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi).

Ore 18 Sala Conferenze Villa Bottini la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato Federica Nardoni presentano “La ragazza del bosco” (Piemme). La vicenda di Serena Mollicone, la ragazza di Arce scomparsa a metà mattina del primo giugno del 2001 e ritrovata cadavere nella tarda mattinata del 3 giugno 2001 in località Fonte Cupa, a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, ha scosso in maniera profonda l’opinione pubblica per oltre vent’anni. La sua storia ha continuato a interessare i lettori e i telespettatori di ogni età per i tanti misteri, bugie e omissioni che hanno accompagnato i processi.

Per il programma dettagliato del festival LuccAutori® e per altre informazioni sulla 23^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete® consultare il sito www.raccontinellarete.it. Tel. 0584651874 info@raccontinellarete.it