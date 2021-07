29° Anniversario della strage di Via D’Amelio: Lunedì 19 luglio alle ore 11.00 a Forte dei Marmi avrà luogo la cerimonia di commemorazione

Lunedì 19 Luglio a Forte dei Marmi verrà commemorato il 29° Anniversario della strage di Via D’Amelio, una delle pagine più buie e drammatiche della nostra storia, in cui persero la vita per mano della mafia il giudice Paolo Borsellino ed i membri della sua scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La cerimonia di deposizione della corona di fiori davanti al cippo commemorativo avverrà alla presenza del Sindaco Bruno Murzi, del presidente del Consiglio Comunale Fabio Giannotti e delle Autorità civili, religiose e militari, alle ore 11:00 in Via Spinetti nella Pineta Falcone e Borsellino.