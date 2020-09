Salve a tutti, adesso si lavora sul serio e ci sporchiamo le mani. Apuantrek presenta: Evento a partecipazione libera per la rievocazione storica della carbonaia con legna di castagno per il mitico fabbro Carlo Galgani della Valpedogna. Era il lontano 24 settembre 2013 quando assieme a Carlo, davanti alla sua ferriera si realizzò la carbonaia, il cui carbone prodotto fu interamente utilizzato nella fucina del suo distendino. Così viene chiamata l’antica ferriera dove dal 1794 prima i suoi avi poi lui e adesso anche il suo nipote Nicola portano avanti una tradizione interamente manuale che in Italia è quasi scomparsa. Apuantrek parteciperà in prima persona come nel 2013 nella sua costruzione, accensione, controllo periodico notturno e tutti potranno essere presenti non solo in questi 2 giorni ma anche fino al termine del ciclo di produzione per vedere con i propri occhi come si fa, per memorizzare l’esperienza acquisita e sentire il suono squillante del nuovo carbone. Sia sabato sera che domenica sera quando sarà quasi buio per chi vuole si andrà a cena al passo del Lucese.

Scarica la scheda dettagliata evento carbonaia

Ritrovo libero e in modo autonomo sia sabato che domenica dalle ore 9 in poi presso la ferriera Galgani della Valpedogna (dove si parte a piedi per visitare il famoso presepe in grotta). Il paese più vicino è a 3 km (Convalle comune di Pescaglia). L’auto si potrà parcheggiare a soli 100 metri dalla ferriera. Di norma servono 2 o tre giorni se il meteo è buono dalla preparazione all’accensione e il ciclo completo di cottura della carbonaia si dovrebbe concludere in circa 8 giorni.

A tutti i partecipanti verrà richiesto un contributo libero per le spese della rievocazione storica della carbonaia.

CENA sabato e domenica su prenotazione presso il ristorante Lucese a 25 euro (occorre prenotare al 0584 971891 – 333 489 6874), possibilità di piatti vegetariani

Antipasto toscano, tordelli, maccheroni al cinghiale, pollo fritto e cinghiale, patate e verdure fritte, dolce della casa, acqua e vino ¼ a persona, acqua e caffè.

Saluti a tutti

Stefano Pucci

Guida Ambientale Escursionistica Parco Regionale Alpi Apuane tel 3381399107.

Iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche numero TO706

professione svolta ai sensi della legge 4/2013. http://www.aigae.org/

https://www.facebook.com/ pages/Apuantrek/ 133426990182298