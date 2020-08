CONVEGNO SU SANT’ANNA DI STAZZEMA IN VERSILIANA

L’ anno scorso correva il 75° anniversario dell’Eccidio di Sant’Anna e per questo avevamo preparato un percorso storico-commemorativo da proporre in Versilia presso la nostra sede. Causa covid è saltato. In dialogo con l’amministrazione locale, ci è stata offerta la possibilità di usufruire degli spazi del Caffè della Versiliana a Fiumetto-Marina di Pietrasanta. In data 5 e 6 settembre si terrà un piccolo convegno dal titolo: In memoria. L’Eccidio: Sant’Anna di Stazzema. Inizio, ore 18.

Sabato 5: Prof. Massimo Salani, Presentazione.

Prof.ssa Anna Guidi, La guerra civile in Italia dopo l’8 settembre.

Prof. Stefano Sodi: La chiesa pisana durante la II guerra mondiale.

Domenica 6:

Dott. Lorenzo Alessandrini, Il 1944 in Versilia.

Giuseppe Vezzoni, storico del territorio, Cronaca dell’Eccidio di Sant’Anna.

Mons. Danilo D’Angiolo, Figure di testimoni presbiterali locali.

Il convegno è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. L’occasione è importante, sia per motivi etici legati alla memoria storica, sia per la conoscenza della nostra stessa scuola, considerata l’eco del Caffè. Auspichiamo la partecipazione numerosa degli iscritti presenti e passati, nonché dei docenti delle quattro sedi. La presenza degli attuali iscritti della sede di Pietrasanta è molto più che desiderata. Sicuro dell’attenzione vi do appuntamento a sabato 5, ora 18, presso la Versiliana, via E. Morin 16, Marina di Pietrasanta (LU).Chiedo a ciascuno dei destinatari di divulgare l’evento nelle opportune sedi. Grazie.

Don Alessandro Previato, Responsabile della Scuola di Formazione Teologico Pastorale di Pietrasanta,addì 22.8.2020