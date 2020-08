L’omaggio a Lucio Battisti sul palco della Versiliana

in scena lo spettacolo “Battisti, Sì, viaggiare – La Storia”

lunedì 17 agosto, ore 21.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ Uno spettacolo che celebra le più belle canzoni e la figura di Lucio Battisti e il percorso musicale del cantautore tra più influenti e innovativi della musica italiana. E’ “Battisti, Sì, viaggiare – La Storia” l’evento musicale che il Festival La Versiliana propone per la sua quarantunesima edizione lunedì 17 agosto alle 21.30sul palco del suo celebre teatro immerso nella pineta di Marina di Pietrasanta.

Lo spettacolo, messo in scena da Stage 11 e Rockopera ripercorre oltre 30 anni di carriera artistica, in cui Lucio Battisti ha rivoluzionato la canzone tradizionale melodica, combinandola con sonorità e ritmi di altri generi musicali, realizzando una svolta decisiva nella musica italiana.

Considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, Battisti si è affermato come interprete e compositore, non solo dei propri brani ma anche per altri artisti. “Battisti, La Storia” intende rivivere il percorso musicale di questo grande cantautore, dai successi degli anni sessanta fino a quelli dei primi anni ottanta, ripercorrendo con musica dal vivo suonata da interpreti straordinari e immagini una carriera incredibile e indimenticabile che continua a emozionare schiere di fans. “Battisti, la storia” è un tuffo in un’epoca, un viaggio nell’immaginario di un autore che ha saputo rinnovare temi ritenuti esauriti, come il coinvolgimento sentimentale e gli avvenimenti quotidiani, esplorando anche argomenti del tutto nuovi, inusuali e a volte controversi.

Le voci sul palco della Versiliana saranno quelle di Terry Horn, Susanna Pellegrini, Matteo Giusti affiancati da Alessandro Pellegrini alla batteria, Giampiero Morici alle chitarre, Alessandro Nottoli al basso e Simone Giusti alle tastiere.

I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana ( viale Morin, 16- Marina di Pietrasanta). Prezzi da 25 a 35 euro. Info 0584 265757.

Il 41° Festival La Versiliana è promosso e organizzato da Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica.

