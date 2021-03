25 Marzo : ricorre la festa dell’Annunciazione, festa detta, in Romagna, della MADONNA DEI GARZONI.

L’origine di questa festa di primavera è molto antica, legata all’antico capodanno amministrativo romano: festa modificata nel calendario liturgico cristiano che ha posto in questa data l’Annunciazione alla Vergine da parte dell’Angelo, nove mesi esatti dal Natale.

In tutta la Romagna la festa del 25 marzo è nota come la festa della Madonna dei garzoni: quella data era considerata come il giorno di scadenza dei contratti dei garzoni che prestavano le loro braccia ai contadini. La Festa dell’Annunciazione era l’occasione per stipularne di nuovi, prima che la stagione agricola cominciasse.

.Il garzone infatti era un lavorante agricolo con contratto annuale che aveva diritto ,oltre alla paga , al vitto e all’alloggio presso il colono per cui lavorava.

I garzoni spesso erano ragazzi a volte poco più che bambini, che provenivano dai borghi collinari e di montagna, luoghi di povertà, sovente accompagnati dai genitori , i quali cercavano così di allontanarli dalla fame e dalla miseria della famiglia e dei luoghi di origine.

Vi erano anche procacciatori che per tempo giravano per le contrade più povere scegliendo i giovani più validi e adatti al mestiere per poi proporli nelle fiere ai coloni che ne avessero necessità.

Era una specie di mercato degli schiavi, che aveva le sue fiere più importanti alla Colonnella a Rimini, a Savignano sul Rubicone e a San Zaccaria nel ravennate.

A volte i garzoni venivano invece dagli orfanotrofi che, pagando una retta per il mantenimento, affidavano alle famiglie contadine i ragazzi maschi e femmine per aiuto nei lavori agricoli, e spesso, al compimento della maggiore età e cessata la retta, questi rimanevano nella famiglia che li aveva cresciuti.

Ai garzoni venivano sovente affidati i lavori più ingrati , erano sottomessi al padrone e si dovevano adeguare agli usi e al mangiare della famiglia che li aveva assunti: per loro non c’era mai riposo , buono o cattivo tempo che fosse.

Capitava anche che la convivenza fosse buona, allora i garzoni si integravano bene nella famiglia che li accoglieva e spesso duravano molti anni o addirittura tutta la vita a prestare la propria opera nella stessa casa, dove si facevano rispettare e dove talvolta trovavano la sposa.