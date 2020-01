Il gruppo consiliare prima Pescaglia interviene con una nota sul Santuario della Madonna delle Solca:

“Il gruppo Prima Pescaglia dopo aver visionato la situazione del Santuario della Madonna delle Solca, ha protocollato in comune una interpellanza.

Sussiste una situazione di pericolo strutturale del bellissimo edificio, oltre a ciò il terreno contenuto dal muro in pietra sopra la strada provinciale, rischia di franare.

La situazione si é molto aggravata negli ultimi mesi, quindi chiediamo al Sindaco e alla Giunta Comunale di andare a verificare la situazione di persona, per rendersi conto della sua gravità.

Noi segnaleremo questa cosa anche in provincia, visto che interessa una strada di sua competenza.

Sempre presenti sul territorio”.