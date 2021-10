Le celebrazioni saranno concluse dalla consegna della ventesima edizione del prestigioso Premio Internazionale Barsanti promosso dal Comune di Pietrasanta e dal Rotary Club Viareggio Versilia con il patrocinio dell’Università di Pisa e la collaborazione con l’Osservatorio Ximeniano di Firenze e Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro ed il patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Lucca. Per l’occasione sarà aperto anche il Museo dedicato a Barsanti e all’invenzione del motore a scoppio a Palazzo Panichi (aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00).

Istituito nel 2000 per ricordare Eugenio Barsanti, pietrasantino di nascita, e Felice Matteucci, il Premio sarà consegnato sabato 16 ottobre alle ore 18.00 dal Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti ad Alberto Bombassei, fondatore e presidente di Brembo. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a diverse personalità italiane e internazionali del mondo dell’automobile tra cui Giorgetto Giugiaro e Gerhard Ertl, premio Nobel e inventore della marmitta catalitica, agli astronauti Maurizio Cheli e Jessica Kite, al direttore tecnico e della ricerca di Rolls-Royce, Philips Ruffles, al Ceo Ferrari, Amedeo Felisa e all’Ad di Bosch, Gabriele Allievi.

Alberto Bombassei è nato a Vicenza il 5 ottobre 1940 ed è fondatore e presidente di Brembo, società leader di mercato nella progettazione e produzione di sistemi frenanti a elevate prestazioni per auto, moto, veicoli commerciali, nonché per il mondo delle competizioni e il mercato del ricambio. É anche fondatore e presidente di Kilometro Rosso, distretto dell'innovazione ispirato alla multisettorialità e all'interdisciplinarietà che valorizza il dialogo tra cultura accademica, imprenditoriale e scientifica. È presidente di FROM, Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo. È membro dei Consigli di Amministrazione di ISPI e di MADE (Competence Center per l'Industria 4.0), dei Consigli Direttivi di Assonime e di Comitato Leonardo, è Vice Presidente di Aspen Institute Italia. Da sempre impegnato in ambito confindustriale, nel luglio 2020, entra a far parte del Consiglio Direttivo di Confindustria e, nell'ottobre 2020, in vista del G20 a Presidenza italiana, dell'Advisory Board B20 Italy 2021. In precedenza, dal 2004 al 2012, è stato Vice Presidente per le Relazioni Industriali, Affari Sociali e Previdenza. Nel maggio scorso, entra come "Ambassador" nell'Advisory Board di Federmeccanica, dopo esserne stato Presidente dal 2001 al 2004. Da febbraio 2013 a marzo 2018 è stato membro della Camera dei Deputati e della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo. Nel 2017, è entrato a far parte dell'Automotive Hall of Fame, la più alta onorificenza dell'industria automobilistica mondiale. Nel 2014, ha ricevuto l'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine Reale di Isabella la Cattolica. Nel 2004, è nominato Cavaliere del Lavoro. Tra i numerosi premi e riconoscimenti: Premio Casco d'Oro, nel 2019; Premio Leonardo 2016; Premio Ernst & Young L'Imprenditore dell'Anno 2012; Premio Tiepolo 2012; Premio Leonardo Qualità Italia 2003.

ALBO d’ORO

2000 Ing. Stefano Iacoponi Presidente Centro Ricerche FIAT 2001 Comm. Giacomo Agostini Pluricampione Mondiale di Motociclismo 2002 Ing. Philip Charles Ruffles Director Rolls-Royce, ideatore del motore Trent 2003 Comandante Maurizio Cheli Astronauta e Capo Pilota Collaudatore EF2000 Memorial Award alla NASA 2004 Dott. Ing. Paolo Martinelli Ferrari Gestione Sportiva – Direttore Motori 2005 Dott. Ing. Gunter Kappler Chairman of Aeronautical European Team 2006 Prof. Dott. Ing. Massimo Tarenghi Director ALMA project 2007 Dott. Ing. Pier Francesco Guarguaglini Amministratore Delegato Finmeccanica 2008 Renault F1 Team Flavio Briatore 2009 Ing. Massimo Lucchesini Direttore Generale di Alenia Aermacchi 2010 Prof. Gerhard Ertl Premio Nobel per la Chimica 2011 Cav. Giorgetto Giugiaro Presidente Italdesign Giugiaro 2012 Ing. Gian Paolo Dallara Presidente Dallara Automobili 2013 Dott. Stephan Winkelmann Presidente e Amm. Delegato Automobili Lamborghini 2014 Ing. Philippe Guédon Direttore Éspace Développement 2016 Ing. Amedeo Felisa Amministratore Delegato Ferrari 2017 Ing. Alfredo Altavilla COO EMEA Region FCA Group e CEO Abarth & C. S.p.A. 2018 Comm. Dott. h. c. Walter De Silva Designer 2019 Ing. Gabriele Allievi Amministratore Delegato Bosch Italia 2021 Alberto Bombassei Fondatore e Presidente Brembo