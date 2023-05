20 milioni per l’acquedotto di Massarosa

Massarosa – A tanto ammonta l’investimento che verrà realizzato da GAIA per sostituire 18 km di condotte tra cui quelle che collegano la sorgente di Villa Spinola al serbatoio di Monte Moneta a Massarosa

Un investimento pari a 20 milioni di euro e 18 km di nuove infrastrutture, di cui 7 milioni provenienti dai fondi PNRR. Sono questi i numeri del maxi progetto che il gestore idrico GAIA realizzerà nel territorio di Massarosa con un duplice obiettivo: migliorare la distribuzione della risorsa nel territorio, anche in risposta a lunghi periodi di siccità sempre più frequenti, ma soprattutto superare i fenomeni di torbidità che interessano l’acquedotto comunale.

Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Gestore ha approvato il primo lotto del maxi progetto: si tratterà di realizzare una nuova condotta di 14 km che collegherà la sorgente di Villa Spinola al serbatoio di Monte Moneta a Massarosa, con la contestuale dismissione della condotta distributrice Pedemontana.

La messa in funzione di una nuova condotta, insieme alla sostituzione di ulteriori circa 4 km di rete idrica nei pressi di Pian di Mommio, saranno decisivi per il superamento dei fenomeni di torbidità al rubinetto nel comune di Massarosa, causata dalla presenza di tubazioni in ferro.