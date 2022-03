2 ragazze sordomute sono rimaste bloccate su un sentiero,

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, stanno intervenendo per soccorso a persona in località Il Pozzo/stazione di Fornello-Gattaia.

2 ragazze sordomute sono rimaste bloccate su un sentiero, con una delle due che si è slogata una caviglia e non riesce a camminare. Per raggiungerle la squadra VF di Borgo sta percorrendo il sentiero mentre il mezzo VF bimodale, che può muoversi autonomamente sia su strada che su rotaia, dalla stazione di Ronta sta raggiungendo su rotaia la stazione di Fornello.

Sul posto anche personale del 118, delle Ferrovie e del SAST.

L’escursionista ferita è stata raggiunta dalla squadra VF insieme al personale del Sast

A causa delle lesioni riportate ad un arto inferiore, veniva considerato troppo rischioso spostarla via terra ed è stato attivato per il recupero l’elicottero dell’Aeronautica Militare.