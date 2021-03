Ambiente: 2 km di interventi sulla rete idrica, dalla nuova Piazza Carducci alla nuova viabilità via Pisanica-Via Olmi-via Unità d’Italia

2 chilometri di nuovi interventi sulla rete idrica comunale. Prosegue l’impegno di Gaia Spa, di concerto con il Comune di Pietrasanta, per ammodernare, potenziare e sostituire le tubazioni di servizio alle imprese e ai cittadini in tre aree molto vaste del territorio. Si tratta di interventi integrati al cronoprogramma di alcuni principali cantieri in corso come il rifacimento di Piazza Carducci, il nuovo assetto viario della via Pisanica tra via Olmi e via Unità d’Italia e via Valdicastello. “Insieme a Gaia – spiega il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – abbiamo pianificato sulla base anche dei cantieri attualmente aperti sul territorio una serie di interventi di sostituzione e rinnovamento delle tubazioni molte delle quali sono ormai obsolete e non garantiscono più adeguati standard di affidabilità. Abbiamo sovrapposto due necessità per ottimizzare tempi, costi e disagi. Un lavoro di coordinamento per cui ringrazio il consigliere Simone Tartarini per la fondamentale azione di collegamento con Gaia Spa”.

Gli interventi in corso del Gestore Idrico sono localizzati principalmente in due diverse aree del territorio comunale: in zona Piazza Carducci, dove saranno posati in totale circa 210 metri di nuove tubazioni, e in zona via Pisanica, dove sarà sostituito più di un kilometro e mezzo di rete acquedotto.