2° Edizione “Coppa Carnevale windsurfer“ 26 e 27 febbraio 2022 presso Lago di Massaciuccoli

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio, ASD Nimbus Surfing Club ha organizzato presso la base nautica del Circolo Velico Torre del Lago Puccini (circolo co-organizzatore) la 2° Edizione “Coppa Carnevale windsurfer “, evento nato nell’anno 2021 con la volontà di promuovere la pratica del windsurf sul lago fucina di campioni di svariate classi veliche.

Nelle due giornate di gara si sono disputate cinque prove. Nella giornata di sabato con vento teso e raffiche che andavano da 10 a 15 nodi con una giornata intensa a causa del freddo dovuto ai venti di tramontana però riscaldata dal sole. Domenica è stata invece una domenica con i venti sul Lago di Massaciuccoli che saltava improvvisamente nell’arco dell’intero periodo delle regate mettendo in difficolta gli atleti. Nel complesso una buona regata contraddistinta da condizioni di vento mutevoli sia per intensità che per la direzione. Gli iscritti sono stati cinquanta con quarantacinque atleti scesi effettivamente sul campo di regata.

Vista la caratura della manifestazione, Regata Nazionale di Classe, non sono mancate le “star” della Windsurfer Class che hanno partecipato, tra cui il vincitore assoluto della manifestazione, Marco Ferrera del circolo Albaria ASD di Mondello (PA) per la categoria “Pesi Leggeri” che nelle condizioni mutevoli di vento del campo di regata l’ha spuntata sull’atleta toscano Torsoni Alessandro che gareggiava per la Lega Navale di Piombino primo della categoria “Pesanti”. Tra gli atleti in gara segnaliamo inoltre Giuseppe Barone del Circolo Aniene di Roma ed Alberto Diaz, decano del windsurf italiano che ha gareggiato per il Windsurfing club di Cagliari. Per la Classifica Femminile la vincitrice è stata Simona Cristofori in gara per il circolo R.C.C. Tevere Remo. La gara ha inoltre avuto il piacere di vedere in gara due Juniores della Classe, Barone Benedetta, giunta terza in classifica per le donne e il giovane Andrea tracciali che ha gareggiato per il Centro Velico Marina Centro di punta Marina Terme di Ravenna.

Classifica Finale:

1° Assoluto: Marco Ferrera Albaria ASD (Pesi Leggeri)

Classifica atleti “Pesanti”:

1° Alessandro Torsoni GDV LNI Piombino

2° Stefan Dyrk Griesmeyer Unione Sportiva Quarto

3° Bonanome Stefano GDV LNI Ostia

Classifica atleti “Leggeri”:

1° Marco Ferrera Albaria ASD

2° Francesco Pavolini Ass. Velica Sabazia

3° Luca Frascari East Bay Yachting Club Anzio

Classifica Femminile:

1° Simona Cristofori R.C.C Tevere Remo

2° Christine Bauril n.p.

3° Benedetta Barone Circolo Canottieri Aniene

Classifica Juniores:

Maschile: 1° Andrea Stracciali Centro Velico Marina Centro

Femminile: 1° Benedetta Barone Circolo Canottieri Aniene

Prima della premiazione sono stati ringraziati il Comitato Giuria, i volontari di circolo di Torre del Lago e del Nimbus Surfing club ed il Presidente Barberi della Compagnia della Vela di Forte dei Marmi (a capo della Giuria fino a sabato), augurandosi che il si ristabilisca al più presto dall’infortunio avvenuto rientrando in porto alla fine della prima giornata di regate. I ringraziamenti sono continuati per tutti i regatanti, Marialina Marcucci Presidente della Fondazione Carnevale ed all’assessore allo Sport Rodolfo Salemi per il Comune di Viareggio. Alberto Frugoli gloria del windsurf italiano e promotore dell’evento ha quindi chiuso la giornata premiando gli atleti vincitori.

Filippo Ceragioli