2.500 mascherine per le associazioni di volontariato di Pietrasanta

La fornitura di dispositivi di protezione individuale, mascherine in particolare ma anche 50 tute e 300 paia di guanti mono uso, sono arrivati in Italia dopo una lunga “trafila” burocratica (sono state prodotte in Cina).

Le mascherine sono state consegnate direttamente dal manager Federico Lucchesi, pietrasantino di adozione, che attraverso i suoi contatti in Cina è riuscito a far arrivare il materiale al sindaco, Alberto Stefano Giovannetti che ha colto l’occasione per rivolgere un invito a “chi può aiutare”. “E’ il momento di farlo” – ha detto il primo cittadino.

La mascherine sono state destinate alla Consulta del Volontariato che in queste settimane sta lavorando, insieme alle associazioni, per garantire assistenza e servizi essenziali. Una parte delle mascherine è rimasta in dotazione al personale del Comune di Pietrasanta.