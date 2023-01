19enne accoltella l’ex compagno romeno della madre: la lama si spezza nell’addome

È accaduto a Limbiate (Monza), in un palazzo di edilizia popolare. Dopo l’ennesimo litigio fra i due, il raptus di violenza: il 38enne si è salvato grazie a un passante che lo ha portato in ospedale. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio.

Gravemente ferito il 38enne, colpito all’addome con una lama di oltre 20 centimetri: si è salvato grazie all’immediato trasporto in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Desio hanno arrestato il 19enne per tentato omicidio. Il ragazzo, incensurato, ha tentato di uccidere l’ex compagno di sua mamma, un 38enne di origini romene. “Non la devi toccare più”, avrebbe detto prima dell’aggressione.

Il giovane che da tempo covava odio verso l’uomo – delle cui violenze a suo dire la mamma e la sorella sono vittime – al termine dell’ennesimo litigio ha sferrato alcuni fendenti al ventre e alla testa dell’uomo, finendo con lo spezzare la lama nel ventre del 38enne.

L’episodio risale a qualche sera fa quando quando il 38enne, al momento disoccupato, in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di alcol e droga, dopo aver raggiunto l’abitazione dell’ex convivente, 58enne, madre dell’indagato, la aggredisce per poi scagliarsi contro il figlio minore dei due, un 16enne, che si era frapposto, rimediando una lesione alla lingua e al mento. L’uomo voleva a tutti i costi vedere la figlia adolescente avuta dalla donna, riferiscono i militari.

A quel punto, esasperato, è intervenuto il fratellastro 19enne che ha ferito il romeno con il coltello per “difendere i famigliari”. L’uomo è uscito di casa ed è stato soccorso da un passante che lo ha accompagnato al pronto soccorso dove è stato operato.