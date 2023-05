18enne tunisino ucciso a coltellate in stazione

Un 18enne ucciso a coltellate in stazione a Reggio Emilia

I carabinieri indagano per trovare l’aggressore

Un 18enne di nazionalità tunisina è stato ucciso a coltellate stanotte in stazione a Reggio Emilia.

L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 3.20.

Ora è caccia all’aggressore. I carabinieri hanno avviato la caccia al responsabile e stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza in queste ore al fine di identificarlo.