18 anni al killer marocchino di Carmen, uccisa a Luserna

L’ira della famiglia: “Così non è giustizia”

L’uomo aveva conosciuto la vittima in un bar di Luserna di San Giovanni in provincia di Trento e le aveva offerto da bere. Lei aveva rifiutato. La donna, 44 anni, era stata uccisa con diverse coltellate alla schiena. Ferite le amiche che avevano cercato di aiutarla

L’omicidio avvenne la sera del 5 Ottobre 2021 nel bar Primavera di Luserna San Giovanni.

Le sentenze non si commentano. Anche perché bisogna attendere le motivazioni. Ma naturalmente, spesso non è così per i familiari o i coinvolti emotivamente. Così i familiari di Carmen De Giorgi, accoltellata a morte a 44 anni da un uomo conosciuto una sera in un bar, è impossibile nascondere l’amarezza: «Questa non è giustizia». L’assassino della donna Hounafi Mehdi, 36 anni, origini marocchine, ieri è stato condannato a diciotto anni di reclusione, per omicidio e lesioni. La Corte d’Assise, infatti, ha escluso l’aggravante dei futili motivi e quindi ha applicato lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato richiesto dalla difesa dell’imputato, l’avvocato Alberto Bosio, durante l’udienza preliminare. E se la procura decidesse di non impugnare la sentenza, l’imputato, secondo la riforma Cartabia, potrebbe ottenere un ulteriore sconto sulla condanna.

«Così passa una concetto avvilente: se ammazzi una persona, torni libero dopo poco tempo», ribadiscono i familiari della vittima, rappresentati dall’avvocato Antonio Gilestro. Il fratello di Carmen e la figlia che da poco ha compiuto diciannove anni. Quei calcoli su aggravanti e attenuanti appaiono per loro incomprensibili: «Cosa vuol dire che non l’ha ammazzata per futili motivi?». Il legale, che non nasconde le sue perplessità, attende di leggere le motivazioni.

Carmen De Giorgi, 44 anni, operaia stagionale della Sparea, incontra il suo assassino la sera del 5 Ottobre 2021 al bar dell’hotel Primavera, poco lontano dalle poste. Era seduta a un tavolino con due amiche. Lì accanto c’era Mehdi. Da solo. Filma le ragazze con il cellulare, poi si avvicina e offre da bere. «Lui e Carmen si sono messi a parlare. Poi lei è tornata da noi», avevano raccontato le testimoni. Qualcuno sostenne che i due si fossero appartati in una camera al primo piano. Lì Mehdi avrebbe cercato di strangolare la donna che non voleva avere un rapporto sessuale. Certo è che Carmen corre giù per le scale, raggiunge le amiche ancora sedute a quel tavolino. Lui la insegue con un coltellaccio da cucina, brandisce una lama lunga trenta centimetri. La colpisce alla schiena. Due, tre volte. Le amiche cercano di farle da scudo, ma non la salvano e rimangono lievemente ferite.

Carmen si accascia sul pavimento del bar. Mehdi, avventore abituale di quel locale, si allontana. Verrà arrestato dai carabinieri 600 metri più in là.

Durante l’udienza di convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere. In aula, ai giudici, ha consegnato una memoria di due pagine. «Chiedo perdono», scrive. «Sono in Itlia da quattro anni e non ho mai avuto problemi con la giustizia, sino a quando è successo quello che è successo». Si trincera dietro i non ricordo, «non so spiegarmi», «non so cosa mi sia preso». La pm Delia Boschetto non ha dubbi: «Ha ucciso Carmen per vendetta. Perché l’ha rifiutato». L’ha pugnalata alle spalle, feroce. Ieri, la sentenza l’ha ascoltato in silenzio. Senza tradire alcuna emozione.

