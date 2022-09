La Macelleria Raffaelli e il Chimera Caffè, in collaborazione con Quercetarte, presentano la prima edizione della festa dedicata al vino, che si svolgerà nella via Fusco, sul lungofiume Vezza.

Ad aspettarvi non solo buon vino (apertura cantine ore 18.00) e buon cibo (apertura cucina ore 19.00), accompagnati da musica strepitosa con Alex Ricci dj, ma anche giochi di fuoco e luci, mercatino dell’artigianato e intrattenimenti per i piu’ piccoli, insomma, una festa da non perdere assolutamente.