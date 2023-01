1,7 MILIONI PER LA CULTURA – DALLA FONDAZIONE CRL I RISULTATI DEL BANDO EVENTI RILEVANTI

Sul sito dell’Ente i 25 progetti che otterranno risorse

Lucca, 13 gennaio 2023 – Risorse per musica, cultura e intrattenimento ad alti livelli. Se la provincia di Lucca è celebre per la qualità della sua offerta in termini di festival e rassegne lo si deve anche a contributi di fondamentale importanza che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca assegna ogni anno a questo settore chiave sotto differenti aspetti socio-economici.

Per i grandi appuntamenti del 2023 arrivano per la precisione 1.749.000 euro nell’ambito del bando “Eventi rilevanti”: andranno a sostenere manifestazioni che anno dopo anno aumentano il prestigio del territorio e producono anche un indotto importante per l’economia locale.

Tra gli eventi sostenuti ci sono infatti i grandi appuntamenti versiliesi come il Carnevale di Viareggio, il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Festival Versiliana, la programmazione di eventi a Forte dei Marmi e Pietrasanta, il Festival Gaber e il calendario del Palazzo Mediceo di Seravezza.

Risorse che arrivano ovviamente anche nella Valle del Serchio, con “Mont’Alfonso sotto le stelle” a Castelnuovo, Barga Jazz e per il programma della Fondazione Pascoli, e a Lucca e Piana con la Stagione 2023 dell’Associazione Musicale Lucchese, il Lucca Film Festival, i Puccini Days al Teatro del Giglio, l’Estate Capannorese e il Luglio di eventi ad Altopascio.

Sono solo alcuni dei 25 progetti sostenuti, il cui elenco completo è consultabile sul sito www.fondazionecarilucca.it; progetti che corrispondono a realtà della nostra cultura che hanno saputo proporre un’offerta realmente caratterizzante per il territorio contribuendo a definirne il DNA e promuoverne l’immagine nel mondo.