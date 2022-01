17 gennaio, ricorrenza di Sant’Antonio Abate uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa, Patrono degli animali e nume tutelare della stalla e della famiglia contadina, che gli tributava una grande devozione. protettore di tutti gli animali.

In ogni stalla una volta non mancava mai l’immagine del Santo, che ogni anno si rinnovava, andandola a prendere in chiesa alla messa mattutina, insieme al pane benedetto, che poi si metteva nella biada o nel foraggio degli animali.”