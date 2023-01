17 Gennaio: Festa di Sant’Antonio Abate.

Una volta Il giorno di Sant’Antonio era festa di precetto.

In molti luoghi è una festa ancora molto sentita, e la fede che i contadini hanno sempre avuto per questo Santo è davvero singolare, tanto che – dice il Tonelli – un tempo durante il Rosario della sera non mancava mai “ E’ patèr ma Sant’Antòni dal bes-ci” ( La preghiera a Sant’Antonio delle bestie), che finiva per diventare il Santo numero uno della famiglia contadina.

Sant’Antonio è il protettore della stalla e degli animali e il suo animale per eccellenza è il maiale, un tempo importantissimo nell’economia e nell’alimentazione rurale.

Nel giorno della festa di Sant’Antonio il prete passava a benedire stalle e animali ,o gli animali stessi erano condotti sui sagrati delle chiese per ricevere la benedizione.

In questo giorno era tradizione recarsi alla prima messa a prendere il santino nuovo da inchiodare alla porta della stalla e a ricevere dal prete il pane benedetto da mangiare un pezzetto per ognuno in famiglia e da sbriciolare nel pasto degli animali…