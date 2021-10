17 e 24 ottobre, tutti ad Azzano per la tradizionale Festa della Castagna

Il 17 e 24 ottobre prossimi il paese di Azzano apre le porte ai visitatori per la tradizionale Festa della Castagna, organizzata dalla Pubblica Assistenza. Nella piazzetta del paese si potranno degustare prodotti tipici come ballotti, castagnaccio, manifregoli con latte di pastore, mercatino artigianale e musica di Alex Ricci.

In occasione della festa, l’accesso al paese sarà permesso solo con la navetta, (presso la località Il Rio, per chi sale da Malbacco, e a La Cappella, per chi sale da Giustagnana).

Dovranno utilizzare la navetta anche coloro che si recano al Ristorante Michelangelo che offre menu’ a tema, spuntini, merende, una mostra sulla presenza di Michelangelo a Seravezza, e Mostra Mercato di prodotti tipici.