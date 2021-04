PIANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 150MILA EURO PER LE PISTE CICLABILI DI VIAREGGIO E TORRE DEL LAGO

«Abbiamo approvato la modifica al cronoprogramma per l’anno 2021 – commenta l’assessore Federico Pierucci – e inserito uno stanziamento da destinare alle ciclabili. Fondi che serviranno in primo luogo per progettare il Piano della Mobilità Dolce del Comune e dare quindi attuazione alla previsione del Regolamento Urbanistico, ma anche per la realizzazione dei tratti di collegamento tra la Marina di Levante e la Passeggiata, e tra il viale Kennedy e il viale Europa a Torre del Lago, interamente su sede stradale esistente».

«Un lavoro importante – conclude Pierucci – che consentirà ai cittadini e ai turisti di raggiungere le marine in bicicletta dai centri abitati in assoluta sicurezza e un servizio ulteriore per i locali e gli stabilimenti balneari».