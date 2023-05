1500 visitatori per la mostra “Le lettere di Elisa”

1500 visitatori per la mostra “Le lettere di Elisa”

Successo per l’esposizione curata da Roberta Martinelli, presidente dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”

Lucca, 24 maggio 2023 – Successo per la mostra Le lettere di Elisa: così governava la Principessa di Lucca, a cura di Roberta Martinelli, presidente dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, allestita fino a domenica scorsa nella sala dell’affresco al piano terra del complesso di San Micheletto, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’esposizione sul carteggio, con un allestimento teso a valorizzare contesti e personaggi intorno alla figura di Elisa Bonaparte Baciocchi, oltre alla scrittura, ha registrato 1500 visitatori. Una ragguardevole cifra che ha collocato l’esposizione lucchese tra le più visitate di questa stagione. Ai Lucchesi la mostra ha presentato una immagine della Principessa Elisa coerente con il suo ruolo di donna di Governo alla quale si deve la modernizzazione della città e dello Stato. Consistenti anche le visite dei molti turisti presenti in città, che hanno così potuto conoscere un capitolo fondamentale della storia di Lucca.

Tra gli oggetti, particolarmente apprezzati dai visitatori il ritratto di Elisa realizzato da Pietro Benvenuti tra il 1812 e il 1814, recentemente acquisito per far parte della Collezione della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, la Forma da carta filigranata con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria (1812), del Museo della Carta di Pescia (Cartiera le Carte) e il nécessaire per la scrittura, da viaggio, appartenuto a Maria Luisa d’Austria, proprietà e prestito del Museo Glauco Lombardi di Parma.

Le attività dell’associazione proseguono nell’estate con i consueti appuntamenti ed alcune novità anche nell’ambito del calendario “Vivi Lucca” del Comune di Lucca, che saranno presto annunciate.

Web e social:

https://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com/

Fb: @napoleonidi – Insta: @souvenirnapotoscanaoccidentale – #napoleonidi