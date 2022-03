La Giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione, l’informazione e la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, è arrivata quest’anno alla sua undicesima edizione. Promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi nutro di vita” e riconosciuta il 19 giugno 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come Giornata nazionale contro i disturbi dell’alimentazione. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.140 del 19-06-2018) ricorre il 15 marzo di ogni anno.

Il supporto psicologico oggi è più che mai sentito dal momento che, come emerge da uno studio a livello nazionale, promosso dal Ministero della Salute i casi di Disturbi Alimentari nel corso dell’emergenza pandemica sono in continuo aumento.

“Anche quest’anno Forte dei Marmi – dichiarano il Consigliere alle Pari Opportunità Sabrina Nardini e l’Assessore al Sociale Simona Seveso – illuminerà di color lilla’ il Palazzo Comunale, come segnale di speranza, rispetto, e sensibilizzazione verso un tema tanto delicato come quella dei disturbi alimentari. Grazie alla collaborazione con l’associazione “Donne per le Donne” Sportello d’Ascolto della Croce Verde, sarà inoltre possibile prenotare un incontro gratuito con una psicologa per individuare e affrontare i disagi connessi all’alimentazione e all’immagine corporea.”