12 associazioni francesi di sinistra tentano di boicottare Beatrice Venezi, facendola passare addirittura per “neo-fascista”

Non solo la Francia “compra” la Fiat o gestisce l’acqua e le autolinee di parte dell’Italia ed in particolare della “rossa” Toscana (mentre non risulta che aziende italiane facciano altrettanto in Francia alla faccia della reciprocità e dei diritti europei) ma vuole insegnarci anche a fare politica. E Macron preoccupato dalla Le Pen ha più volte attaccato il Governo Meloni, infischiandosene del fatto che ognuno a casa sua…Ma se non siamo più a casa nostra, (visto che la italianissima Ducati è dei tedeschi di Volkswagen, francesi sono solo per fare qualche esempio Fiorucci o Richard Ginori, insieme ad una grossa fetta di Mediaset o di Tim-Telecom; Galbani, Locatelli, Invernizzi e Cademartori sono di Lactalis, multinazionale, si, ma francese! acquirente della Parmalat nel luglio del 2011, BNL è da anni (2007) di BNP Paribas e Credit Agricole ha acquisto un sacco di banche anche toscane,) perchè a noi non fa gestire la metropolitana di Parigi come loro fanno con le Autolinee Toscane o facendoci aprire altrettanti supermercati quanti i marchi francesi hanno in Italia?

Invece di guardare a queste cose essenziali, cioè quello che conduce veramente il mondo, cioè l’economia, un gruppo composto da dodici associazioni, partiti e sindacati riuniti nel collettivo di sinistra Touscitoyen06 chiede la cancellazione dei concerti che la direttrice d’orchestra toscana e lucchese Beatrice Venezi dovrebbe tenere per le festività di fine anno all’Opéra di Nizza. A Beatrice Venezi, definita senza mezzi termini una “neo-fascista”, viene rimproverata la sua vicinanza al governo di Giorgia Meloni, per il quale ha lavorato come “consigliera per la musica”. Ma, forse ancora più grave per il collettivo, il fatto di aver partecipato lo scorso anno “alla convention del partito di estrema destra Fratelli d’Italia” e di essersi impegnata “nel dare all’ideologia che difende la più ampia visibilità possibile”. Poco importa che per guidare l’Ochestra filarmonica nizzarda si stata scelta una donna, evento raro in un campo prevelentemente maschile: È “un sostegno del governo italiano che pretende di limitare i diritti delle donne e mostra valori come ‘Dio patria e famiglia’, eredi dell’ideologia mussoliniana”, si legge nella nota.

Le associazioni la definiscono addirittura “neofascista” e chiedono l’annullamento dell’invito fatto dal Comune alla Venezi per dirigere l’Orchestra filarmonica locale per il tradizionale balletto di Natale e per il Concerto di Capodanno.

Riunite nel collettivo “Touscitoyens06”, le associazioni esprimono in un comunicato la loro “opposizione” alla partecipazione di “una direttrice d’orchestra neofascista” e chiedono al sindaco Christian Estrosi, che fa parte della maggioranza macroniana, e al direttore generale dell’Opera, Bertrand Rossi, “di annullare l’evento”.

Proteste si erano già verificate per il coinvolgimento della Venezi ad aprile all’Opera di Limoges, nel centro della Francia.

In una reazione al comunicato, il direttore dell’Opera di Nizza afferma che “la musica ha il potere di superare gli schieramenti e di riunire gli individui attorno a un’esperienza comune” e che si deve quindi “separare l’arte dalla politica”.

“Come istituzione culturale, il nostro ruolo è favorire la libera espressione artistica e creare un’atmosfera in cui tutti possano sentirsi a proprio agio e rispettati, indipendentemente dalle proprie affiliazioni politiche”, ha aggiunto Rossi, ricordando che la Venezi “direttrice d’orchestra di talento, di fama internazionale”, era già stata accolta a Nizza per un concerto nel 2022.

Sangiuliano: ‘Venezi è una grande artista, forza Beatrice’

“Beatrice Venezi è una grande artista e una straordinaria professionista. Sono orgoglioso di averla al mio fianco come consigliere per la musica”, scrive su twitter il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo sulla protesta in Francia. “Chi a Nizza vorrebbe impedirle di esercitare la sua arte dimostra tutta la sua ignoranza e va contro quei principi di libertà e democrazia che sostiene di voler difendere. Forza Beatrice!”, conclude il ministro.