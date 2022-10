Pietrasanta – Grande successo di partecipazione, oltre alle previsioni, per il Raduno delle mitiche 500 storiche organizzato per la prima volta in Versilia grazie al coordinamento della Versilia – Massa Carrara del Fiat 500 Club Italia e al Comune di Pietrasanta

Sono state ben 106, infatti, le piccole bicilindriche che hanno dato vita al raduno lungo le strade del litorale, catturando l’attenzione di un pubblico numeroso e incuriosito.

Provenienti da tutta Italia e non solo, i magnifici cinquini, dopo essersi fatti ammirare e fotografare per tutta la mattinata in piazza 24 Maggio, in piazza Amadei e davanti al pontile di Tonfano, hanno sfilato per Marina di Pietrasanta, Pietrasanta e Seravezza strappando applausi a tutti i passanti che non hanno potuto rimanere indifferenti davanti ad uno spettacolo così emozionante e variopinto.

Molto soddisfatti tutti i partecipanti e gli organizzatori, primo fra tutti il Fiduciario del Coordinamento della Versilia- Massa Carrara Luca Matutini che con Sheila Lari ha fortemente voluto questo evento: “Avevamo deciso di chiudere le iscrizioni a 100 autovetture – ha dichiarato Matutini – ma le richieste sono state talmente numerose da farci fare qualche piccola eccezione che ci ha portato a raggiungere le 106 presenze: un numero che ci ha davvero reso orgogliosi per questa prima edizione”