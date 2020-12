100 bambini e 4 colori nella nuova scuola per l’infanzia

GALLICANO – Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e di costruzione della nuova scuola per l’infanzia di Gallicano che a giorni sarà invasa da circa 100 giovanissimi. Una scuola all’avanguardia, green, ma soprattutto in totale sicurezza.

I lavori hanno visto un costo di circa 2 milioni di Euro di cui 1.5 dal ministero degli Interni e 500 mila Euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alcuni giorni accompagnato dal sindaco Davide Saisi e da altri componenti della maggioranza ha visitato la nuova struttura il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini.

Bertocchini è rimasto sorpreso dal modo come sono state allestite le classi si è complimentato per il risultato soprattutto come detto per il nuovo metodo di configurazione delle aule, infatti le 4 aule hanno 4 colori differenti e saranno i colori stessi a determinare gli accessi ai servizi e alle mense; per cui il giovane della classe gialla, andrà nei suoi bagnetti e avrà il suo posto anche a mensa corrispondente al suo colore. All’epoca del progetto iniziale la scelta di recuperare e costruire una nuovo plesso in centro fu molto criticata dall’opposizione in Consiglio Comunale, ma ad oggi, l’idea di mantenere i servizi come questa scuola dell’infanzia a due passi dal centro è stata apprezzata anche dalle insegnanti che hanno condiviso passo dopo passo la realizzazione della scuola. Lunedì 11 Gennaio 21 i bambini entreranno in classe per al prima volta e sarà una festa, mentre la festa per l’inaugurazione è rimandata a quando le normative anti-contagio lo consentiranno.

FONTENOITV