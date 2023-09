100 anni dell’Aeronautica Militare: inaugurata la mostra alla Cavallerizza

100 anni dell’Aeronautica Militare: inaugurata la mostra alla Cavallerizza di Piazzale Verdi

E’ stata inaugurata questo pomeriggio (venerdì 1 settembre) la mostra itinerante allestita per il Centenario della nascita dell’Aeronautica Militare, che sarà ospitata dall’1 al 30 settembre all’interno della Cavallerizza di piazzale Verdi, dove la manifestazione, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, sarà arricchita di contenuti specificatamente lucchesi, mostre, conferenze ed eventi, con lo scopo di avvicinare all’universo legato al volo un pubblico trasversale.

Erano presenti alla partecipata inaugurazione il sindaco di Lucca Mario Pardini, il dirigente scolastico territoriale Ilaria Baroni, il prefetto di Lucca Francesco Esposito, la vice presidente della Provincia di Lucca Sara D’Ambrosio e in rappresentanza dell’Aeronautica Militare il generale Giuseppe Addesa, Comandante della 46° brigata.

“Saluto le autorità civili e militari presenti all’inaugurazione di questa importante mostra dedicata al Centenario dell’Aeronautica, che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto per il grande valore culturale che esso rappresenta – ha dichiarato il sindaco Mario Pardini – Alla storia dell’aeronautica italiana, Lucca ha dato un grande contributo in termini di uomini ed imprese eroiche, che noi intendiamo recuperare, valorizzare e promuovere prima di tutto fra i cittadini. Per questo invitiamo tutti a visitare la mostra e a partecipare ad un programma che alternerà momenti di approfondimento ad altri di gioco e spettacolo, riuscendo in questo modo a coinvolgere un pubblico di tutte le età nella scoperta e riscoperta di un’istituzione fondamentale per la repubblica ed il suo popolo”.

Nell’ambito dell’inaugurazione, sono state consegnate alcune medaglie celebrative coniate per l’occasione e due libri tematici agli intervenuti da parte di Alessandro Colombini, presidente Fondazione Antica Zecca di Lucca, e Alessandro Garbini, presidente Associazione Arma Aeronautica di Lucca.

L’inaugurazione è stata succeduta dal taglio del nastro delle altre due mostre allestite presso la sede della Fondazione Antica Zecca di Lucca, ovvero “Un volo lungo un secolo” e “Vincenzo Lunardi aeronauta”.

E’ stata anche l’occasione per ricordare i prossimi appuntamenti in programma per il centenario, che si riportano di seguito:

Sabato 2 settembre alle ore 17 si terrà un talk dedicato ai 100 anni dell’Aeronautica Militare, con la partecipazione del generale Basilio Di Martino, presidente del Comitato Centenario dell’Aeronautica Militare e del giornalista Francesco Semprini, corrispondente da New York e inviato di guerra per La Stampa.

Domenica 3 settembre dalle ore 10.30 alle 17 si terrà la mostra di quindici splendide Ferrari d’epoca, in omaggio al Cavallino rampante e a Francesco Baracca nel largo antistante l’accoglienza turistica di Piazzale Verdi. Per le ore 18 è invece prevista l’attesissima esibizione di ginnastica ritmica delle quattro Farfalle Azzurre dell’Aeronautica Militare, nel piazzale esterno della Mostra. Le Farfalle vantano un palmares di oltre 100 medaglie dal 2001 a oggi tra Olimpiadi, Europei e Mondiali. Dopo l’attività agonistica, le ragazze hanno lasciato gli impegni internazionali, e d’intesa con la Federazione italiana di ginnastica, l’Aeronautica Militare ha ideato e concretizzato un nuovo percorso per le campionesse, dando vita alla “squadra dell’Aeronautica Militare”. Le Farfalle si esibiscono infatti in tutta Italia e all’estero in diversi contesti, sia civili che militari, in occasione di eventi di particolare importanza a carattere socio-culturale. Sulle note di ‘Two steps from hell’ si esibiranno il SM Elisa Blanchi, il SM Marinella Flaca, il 1°AV.CA. Anzhelika Savrayuk e il 1° AV. SC. Andreea Stefanescu con l’esercizio con cerchi e palle. Successivamente, con in sottofondo la musica di ‘Experience’ di Ludovico Einaudi, presenteranno un esercizio creato ad hoc per il centenario dell’Aeronautica Militare.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e che la mostra è aperta del martedì alla domenica dalle ore 11 alle 19.

Un programma molto ricco e denso di contenuti, che potrà essere consultato nella sua interezza su www.comune.lucca.it. L’accesso alla mostra e agli eventi collegati sarà libero e gratuito.

Anche Lucca Crea è impegnata a collaborare con il Comune di Lucca nelle celebrazioni. Il 9 e 10 settembre metterà a disposizione l’esperienza di Lucca Comics & Games per realizzare coinvolgenti sessioni di gioco libero e incontri a tema “Aviazione”, con ospiti di punta come Andrea Angiolino, autore di giochi come “Wings fo Glory” ed “S.55“ di prossima uscita e Max Pinucci, autore di “Airships” ed editore di “S.55”.

Il programma completo delle attività organizzate da Lucca Comics & Games è disponibile sul sito del festival: www.luccacomicsandgames.com/ it/2023/news/laeronautica-e-i- games/

Nota: Curatore delle celebrazioni per il Centenario a Lucca è Fabrizio Vincenti. Hanno collaborato: Provincia di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Lucca, Arma Aeronautica sezione di Viareggio e sottosezione Forte dei Marmi, Associazione Famiglie Caduti Aeronautica, Provveditorato agli Studi di Lucca-Massa Carrara, Archivio Storico Federighi, Fondazione Giacomo Puccini, Puccini Museum Lucca, Lucchesi nel Mondo, Teatro del Giglio, Metro Srl, Lucca Crea Srl, Museo del Castagno, Fondazione Antica Zecca, Fondazione Simonetta Puccini. Sponsor dell’evento è Guidi Gino Spa.