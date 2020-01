1. Pian del Re – Cuneo

2. Colle della Fauniera – Cuneo

“Dopo aver lasciato l’inizio a Pradlèves, la zona più bassa è molto dolce, ma una volta attraversato Campomolino le gambe sono destinate a soffrire. Per quasi 15 chilometri la pendenza si aggira intorno al 10%, a volte più facile ma spesso anche più difficile. Più si va avanti, più ci si sente isolati, sminuiti dalle cime sovrastanti e la stradina accidentata riesce in qualche modo a trovare un percorso verso l’alto attraverso la bellezza frastagliata. Con tre chilometri rimanenti, si passano un paio di edifici – un raro segno di vita nella desolazione – poi poco dopo si raggiunge un incrocio in cima al Colle d’Esischie. Dopo rimangono solo 1.600 metri di arrampicata attraverso l’altopiano erboso per raggiungere la destinazione finale: un parcheggio all’apice di una curva, in cima al mondo”.

3. Passo San Marco – Sondrio

“La salita inizia a Morbegno ed è enorme, guadagnando quasi 1.700 metri per i suoi 25 chilometri di lunghezza. Mentre ti dirigi a sud fin dall’inizio, lo scenario diventa sempre più bello man mano che si sale sulle montagne, costringendoti in diverse occasioni a fermarti ad ammirare il paesaggio verso la Valtellina. La pendenza su questo lato del passo non è mai troppo dura, con una media del 7% mentre attraversa i villaggi di Arzo e Albaredo per San Marco. Dopo il 19° chilometro c’è una breve sospensione dell’inclinazione e una piccola discesa prima che ci si avventuri di nuovo verso il limite del bosco. A tre chilometri dalla fine, la foresta svanisce e la maestosità delle pendici si rivela in tutto il suo splendore. Serpeggiando attraverso la montagna brulla, con vista sulla più grande delle valli, la strada fa la sua ultima spinta verso l’alto, lì dove si può fare una pausa in uno dei migliori ristori sulla terra”.

4. Via Scanuppia – Trento