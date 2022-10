10 consigli per risparmiare sulle bollette (i più incisivi secondo l’Enea)

I rincari dell’energia elettrica colpiscono tutti noi, ma con queste sane abitudini possiamo risparmiare energia e denaro a fine mese

Per venire incontro ai cittadini fiaccati dal caro bollette, ENEA ha stilato una guida con dieci punti dedicati ad un uso efficiente del riscaldamento (Decalogo Riscaldamento). Seguendo questi piccoli accorgimenti, è possibile risparmiare anche fino al 10% sulla bolletta mensile – con alcuni consigli più vantaggiosi di altri: ad esempio, installare lampadine a LED consente di risparmiare fino all’85% in più rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza; l’acquisto di elettrodomestici a risparmio energetico consente un risparmio di circa il 40%.

Le sole lucine stand-by di televisione e PC possono portare un dispendio energetico che può arrivare fino al 10% – spiega Nicolandrea Calabrese, responsabile Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. – Per questo è bene usare appositi dispositivi come gli standby stop. Ma sono possibili azioni ancora più incisive come la manutenzione degli impianti, il check-up dell’immobile (la diagnosi energetica), il controllo e la regolazione costante della temperatura degli ambienti fino a interventi più strutturali per migliorare la coibentazione. Un intervento, questo, per il quale sono previsti diversi incentivi che lo rendono economicamente più sostenibile.