– 1 giorno al primo corso del Carnevale Pietrasantino.

– 1 giorno al primo corso del Carnevale Pietrasantino.

L’undicesimo carro a sfilare sarà ”All you can Eat” della contrada Valdicastello. Il carro, e la mascherata, si ispirano alla nota formula del mangia quanto vuoi e paghi lo stesso prezzo.

Ecco il bozzetto!

Il primo corso mascherato è in programma domenica 9 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.30. Gli altri due corsi sono in programma domenica 16 e 23 febbraio con eventuale corso di recupero, in caso di maltempo, domenica 1 marzo.

I biglietti sono acquistabili dalle ore 13.00 presso le biglietterie allestite all’interno del circuito di sfilata. Il prezzo di ingresso è di 6.50 euro (gratuito per gli under 10 e over 70).